Ne yaptın sen Serdar Aziz! Fenerbahçe'de yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a 3-0 yenildiği derbide Serdar Aziz gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde sahanın en kötü isimlerinden biri olan Serdar Aziz'e taraftarlardan tepki yağdı.

SERDAR AZİZ, DERBİDE KAYIPLARA KARIŞTI

Süper Lig'in 18. haftasında derbide Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, kötü performansıyla sahanın en kötü isimlerinden biri olarak dikkat çekti. 32 yaşındaki savunma oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.

TARAFTARLAR, SERDAR AZİZ'E TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertlilerde alınan 3-0'lık derbi yenilgisi sonrası Serdar Aziz, sosyal medyada gündem oldu. Birçok taraftar, Serdar Aziz'i eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşım sonrası 32 yaşındaki oyuncu trendlere yükseldi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 15 resmi maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1108 dakika süre alan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, skora etki edemedi.

İşte taraftarların Serdar Aziz tepkilerinden bazıları: