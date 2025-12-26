Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta etkili performansıyla adeta göz kamaştırıyor. Çekyalı yetenekli futbolcu, Fenerbahçe karşısında 2 kez fileleri havalandırarak siyah-beyazlılara galibiyeti getiren isim oldu. Sergilediği futbolla ülkesi Çekya'nın da gündemine oturan Vaclav Cerny, eski takımı Rangers'ı pişman etti.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Fenerbahçe karşısında duble yaparak yıldızlaşan Vaclav Cerny, İskoçya'da da büyük yankı uyandırdı.

İskoç basınından Thescottishsun, "Beşiktaş'ta derbilerin kilit ismi oldu. Rangers taraftarı büyük hayal kırıklığı yaşıyor" yorumunu yaparken Vaclav Cerny'nin kulüpteki boşluğunun doldurulamadığı belirtildi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de sadece 1 puan toplayan ve organizasyona veda eden Rangers, İskoç liginde de tam olarak istediğini alamadı. İskoçya basınındaki haberlerde Vaclav Cerny'nin bonservisinin alınmamasının hata olduğu dile getirildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 14 resmi karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 5 gol ve 6 asistlik katkı verdi.