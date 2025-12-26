İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9306
  • EURO
    50,6463
  • ALTIN
    6232.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ne yaptın sen Vaclav Cerny! Taraftar bin pişman oldu
Spor

Ne yaptın sen Vaclav Cerny! Taraftar bin pişman oldu

Beşiktaşlı Vaclav Cerny, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı attığı 2 golle yıldızlaştı. Çekyalı futbolcu, performansıyla büyük ses getirirken eski kulübünün taraftarları büyük hayal kırıklığı yaşadı. İşte Vaclav Cerny haberinin devamı…

Star Gazetesi26 Aralık 2025 Cuma 08:10 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Vaclav Cerny! Taraftar bin pişman oldu
ABONE OL

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta etkili performansıyla adeta göz kamaştırıyor. Çekyalı yetenekli futbolcu, Fenerbahçe karşısında 2 kez fileleri havalandırarak siyah-beyazlılara galibiyeti getiren isim oldu. Sergilediği futbolla ülkesi Çekya'nın da gündemine oturan Vaclav Cerny, eski takımı Rangers'ı pişman etti.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Fenerbahçe karşısında duble yaparak yıldızlaşan Vaclav Cerny, İskoçya'da da büyük yankı uyandırdı.

İskoç basınından Thescottishsun, "Beşiktaş'ta derbilerin kilit ismi oldu. Rangers taraftarı büyük hayal kırıklığı yaşıyor" yorumunu yaparken Vaclav Cerny'nin kulüpteki boşluğunun doldurulamadığı belirtildi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de sadece 1 puan toplayan ve organizasyona veda eden Rangers, İskoç liginde de tam olarak istediğini alamadı. İskoçya basınındaki haberlerde Vaclav Cerny'nin bonservisinin alınmamasının hata olduğu dile getirildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 14 resmi karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 5 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.