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Spor

Ne yaptın sen Volkan Demirel! herkes bunu konuşuyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu sezon oynattığı futbol ile herkesin takdirini kazandı. Volkan Demirel'in takımı, topladığı 14 puan ile 5. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

19 Ekim 2023 Perşembe 18:15 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Volkan Demirel! herkes bunu konuşuyor
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının başarısı ile dikkat çekiyor. Başarılı isim Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 8. haftası itibariyle Hatayspor ile 14 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

VOLKAN DEMİREL'İN HEDEFİ FENERBAHÇE

Hatayspor, Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Ligin iki namağlup takımının karşılaşacağı maç öncesinde rakibini kanatlardan yıkmak isteyen Volkan Demirel, kanat oyuncularıyla yakından ilgilenirken, futbolcuların antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti.

İDMANLAR ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR STADYUMU'NDA

Hatayspor, Fenerbahçe maçına kadar hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdürecek.

HATAYSPOR'DA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SEVİNCİ

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sarıyer ile eşleşen Hatayspor'da İdari Menajer Fatih İlek, eşleşmeden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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