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Spor

Ne yaptın sen Yunus Akgün! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı esiyor. Milli futbolcu bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha sezon ermeden kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu. İşte Yunus Akgün haberinin detayları...

Emre Sarı17 Mayıs 2025 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Yunus Akgün! Kimse bu kadarını beklemiyordu
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Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı esiyor. Milli futbolcu bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALE DAMGA VURDU

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı kupa finalinde Yunus Akgün maça damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı maçta 25 yaşındaki oyucu 3 asist ile oynadı. Yunus böylece kupanın alınmasında büyük rol oynamış oldu. Yıldız kanat oyuncusu bu sezon 12 gol 13 asist ile 25 gole katkı yapmış oldu.

KEREM AKTÜRKOĞU'NU GERİDE BIRAKTI

Yunus Akgün, bu performansıyla Kerem Aktürkoğlu'nu geride bırakmış oldu. Kerem geçtiğimiz iki sezonda da 23 gole katkı yapmıştı. Yunus Akgün ise sezonun sonu daha gelmeden 25 gole katkı yaparak eski takım arkadaşını geride bırakmış oldu. Sezon başında Kerem'in ayrılması sonrası endişeye kapılan Galatasaray taraftarı Yunus'un bu performansıyla rahatlamış oldu.

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