Ne yaptın sen Yusuf Yazıcı! Yıldız isim rekor peşinde

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da tamamlayan Yusuf Yazıcı, Lille'de adeta istenmeyen adam ilan edilmişti. Ancak takımda kalan 26 yaşındaki oyuncu Yusuf Yazıcı, gösterdiği başarılı performansla adeta herkesi ters köşe yaptı.

YUSUF YAZICI, FONSECA'NIN GÖZÜNE GİRDİ!

Performansıyla adeta büyüleyen Yusuf yazıcı hocası Paulo Fonseca'dan da tam not aldı. Fransız basınında geçen haberlere göre ise başarılı isim için, "Kendini özellikle ısrarcı hale getirecek kadar ortaya koyan bir varlık. Bugün Paulo Fonseca'nın gözünde Türk gerçek bir seçenek haline gelirken, Lille taraftarları favorilerinden birinin yeniden kendi renklerini savunduğunu görmekten mutluluk duyuyor." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'DA REKORA BİR ADIM UZAKTA

UEFA Konferans Ligi'nde Olimpija Ljubljana ağlarını sarsan Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa'da en çok gol atan ikinci oyuncu oldu. 26 yaşındaki yıldız, bir gol daha atması halinde Moussilou'nun rekoruna ortak olacak.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 345 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 golle skora etki etti.