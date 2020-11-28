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Spor

Ne yaptın Sörloth! Şimdi de penaltı kaçırdı

Almanya Bundesliga'nın 9'uncu hafta maçında RB Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip RB Leipzig, 2-1 kazanmayı bildi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 20:40 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 20:40
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Almanya Bundesliga'nın 9'uncu hafta maçında RB Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.

PENALTIYI DA GOLE ÇEVİREMEDİ

Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, maçta akılda kalacak bir performans ortaya koyamazken, kullandığı penaltıyı da gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı.

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