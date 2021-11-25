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  • Necati Ateş: Diagne'nin Fenerbahçe maçında yüzde yüz olan golü verilmedi
Spor

Necati Ateş: Diagne'nin Fenerbahçe maçında yüzde yüz olan golü verilmedi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında evinde Marsilya ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:31
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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Olimpik Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Necati Ateş'in sözleri:

"Diagne iyi oyuncularımızdan biri. Burada gol krallığı yaşamış. Rotasyon yapıyoruz bazen. İnşallah bugün iyi oynar, gol atar. Fenerbahçe maçında yüzde yüz olan golü verilmedi. İnşallah bugün o golün tekrarını atar ve kazanırız. Galatasaray taraftarı her zaman stadyumu dolduruyor. Fenerbahçe maçında taraftarın gücünü gördük. Onlar bizi ittiği zaman oyuncularımız da ayrı bir motivasyonla oynuyor. Bizim için çok değerli bir maç. Lokomotiv maçını kazansaydık 2.'lik biletini cebimize koyacaktık. Bugün kendi işimizi kendimiz bitirmek istiyoruz."

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