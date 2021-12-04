Necati Ateş: Galatasaraylılar ümitsizliğe kapılmasın

4 Aralık 2021 Cumartesi 21:52 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 21:52

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Necati Ateş "Oyuna kötü başladık ama sonra oyunun hakimi olduk. Rakip yarı alana oyunu yıktık, baskı altına aldık, direkten döndü ve sonra beraberliği yakaladık. Çok şut kullandık. Terse döndüğümüz her topta pozisyon bulduk. 2-1'i yakaladık. Talihsiz bir penaltı pozisyonu. Herkese göre değişiyor." dedi.

CÜNEYT ÇAKIR NE DEDİ?

Penaltı hakkında konuşan Necati Ateş "Vücuttan seken top. Cüneyt Hoca'ya söyledik, 'Kurallar değişti' dedi. Bu penaltı pozisyonları bize geldiği zaman farklı yorumlanıyor. Fenerbahçe maçında iki elle ittiriyorlar, penaltı yok. Bize karşı olması bizi yoruyor. Kafada artık soru işareti de yok. Ciddi bir oyunun içerisindeyiz. Bakalım ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Altay maçıyla ilgili sözlerine devam eden Necati Ateş "Yüzde 100 kazanmamız gereken maçtı. Kazanacak oyunu da oynadık. Bazı pozisyonlarda içeri de atmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu.

"PUAN FARKINI KAPATABİLİRİZ"

Puan farkını kapatabileceklerini söyleyen Nacati Ateş "Ülkede geçmişten çok örnekler var. Ciddi farkların kapandığını gördük. Biz bu oyunu oynuyoruz, sahada gösteriyoruz. Bazen oyunu tutmak gerekiyor. Öne geçtikten hemen sonra penaltı oldu. 1 pozisyon her şeyi değiştiriyor. Bana göre penaltı değil. Bu şekilde kaybediyoruz. Biz farkı kapatabiliriz, inanıyoruz. Devre arası olacak, transferler olacak. Daha çok maç var. Son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Sekizde sekiz ile başladığımız zamanlar oldu. Burada Fatih Terim var. Galatasaraylılar ümitsizliğe kapılmasın. Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray. Biz ayağa kalkarız." dedi.