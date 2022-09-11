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Spor

Necati Erkmen: İyi oynayan futbolcu sayısı bizden fazlaydı

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA11 Eylül 2022 Pazar 23:11 - Güncelleme:
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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.

Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini belirten Erkmen, "Son 2 haftadır üzerine koyarak gidiyorduk. Rakibimizin kaliteli ayakları var. Kısa sürede beraberliği yakaladılar. İkinci yarı hamle yaptık, önlemler aldık. Rakibimizi tebrik ederim. İyi oynayan futbolcu sayısı bizden fazlaydı. Son dakikalarda gol de bulduk ama süre yetmedi, 3-2 mağlup olduk." diye konuştu.

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