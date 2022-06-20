Necdet Ergezen açıkladı! Abdülkadir Ömür Avrupa'ya gidiyor

FIFA Menajeri Necdet Ergezen, transferin gözdeleri hakkında AKŞAM TV'de yayına başlayan 'Transfer Akşamı' programına konuştu.

İşte Necdet Ergezen'in açıklamaları:

ABDÜLKADİR ÖMÜR YOLCU

Abdülkadir Ömür'ün 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip edildiğini belirten Ergezen, "Fransa'dan İspanya'dan Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız. Abdülkadir de yurt dışında kariyerine devam etmek istiyor. %100 hedef yurtdışı." ifadelerini kullandı.

RIDVAN YILMAZ'IN İMZASI

Necdet Ergezen, Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a 5 yıllık imza atacağını belirtirken, "1-2 ufak detay kaldı, onlar tamamlandığı an gidecek. 1 yıldan fazla süredir takip ediyorlardı. Nisan ayında temasa geçtiler. Umarım hafta sonuna kadar netleşir." şeklinde konuştu.

BURAK YILMAZ TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK

Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmeyeceğini ve şu anda ABD'de tatilde olduğunu belirten Ergezen, "Kendi planlamamızda 10 Temmuz'a kadar bekleme kararı aldık. Hareket etmeyeceğiz." dedi.

AHMETCAN KAPLAN

Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan için de konuşan Ergezen, "Almanya'dan ilgilenen kulüpler var. Rusya'dan bir ilgi oldu. Resmi 1 teklif var." ifadelerini kullandı.

"ERCE KARDEŞLER TRABZONSPOR'DAN AYRILACAK"

Necdet Ergezen, Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini koruyan Erce Kardeşler için, "Önümüzdeki hafta falan ortaya çıkabilir. Uğurcan'ın satılmaması etkili değil, Erce'nin ayrılmak istemesinde." şeklinde konuştu.

BURAK KAPACAK

Fenerbahçe'de yeni bir dönemin başladığını belirten Ergezen, "Oyuncu yeni hocayla farklı bir boyuta geçecek bilemiyoruz. Fenerbahçe'nin oyuncusu 5 yıllık kontratı var." dedi.

YUNUS AKGÜN

Yunus Akgün'ün Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu ve 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu dile getiren Ergezen, "Resmi teklif boyutunda bir şey olursa oturup değerlendirilecektir. Oturup konuşalım diyen yok." ifadelerini kullandı.