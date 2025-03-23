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Spor

Necdip Uysal'dan sevindiren haber! Dönüş tarihi belli oldu

Sakatlığı nedneiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Necip Uysal'ın 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisinde sahaya çıkabilir

HABER MERKEZİ23 Mart 2025 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Necdip Uysal'dan sevindiren haber! Dönüş tarihi belli oldu
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Beşiktaş'ta çapraz bağı yırtığı sebebiyle yaklaşık 200 gündür sahalardan uzakta olan Necip Uysal'ın dönüş süreci başladı.

DERBİDE SAHADA OLABİLİR

Başkan Serdal Adalı'nın bir ay önce sözleşmesini uzattığı tecrübeli oyuncu 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisinde sahaya çıkabilir. Necip Uysal'ın sahalara dönüşünün takıma da olumlu yansıması bekleniyor.

Soyunma odasında, kulübede oturduğunda bile takımın mücadele gücü için önemli etkisi olan başarılı oyuncunun dönüşünü teknik heyet de dört gözle bekliyor.

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