30 Aralık 2025 Salı
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Necip Uysal açıkladı! Sezon sonunda veda ediyor
Spor

Necip Uysal açıkladı! Sezon sonunda veda ediyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal, yaptığı açıklamayla sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu. Tecrübeli oyuncu, kariyerine şartlar ne olursa olsun siyah-beyazlı forma altında nokta koyacağını vurguladı.

30 Aralık 2025 Salı 18:13
Necip Uysal açıkladı! Sezon sonunda veda ediyor
ABONE OL

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal, yaptığı açıklamada sezon sonunda siyah-beyazlı forma altında futbolu bırakacağını duyurdu.

Necip Uysal'ın açıklaması:

"Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım.

Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım.

Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim.

Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım."

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

