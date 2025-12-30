Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal, yaptığı açıklamada sezon sonunda siyah-beyazlı forma altında futbolu bırakacağını duyurdu.

Necip Uysal'ın açıklaması:

"Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım.

Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım.

Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim.

Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım."