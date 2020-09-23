23 Eylül 2020 Çarşamba 21:50 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:52

Beşiktaş'ta 2009-10 sezonundan beri forma giyen Necip Uysal, sessiz sedasız kulüp tarihine geçti. Fanatik'in haberine göre, PAOK maçında ilk 11'de sahaya çıkan 1991 doğumlu Necip Uysal, böylece 64. kez Avrupa maçında oynadı ve İbrahim Üzülmez'i geçip Beşiktaş tarihinde Avrupa Kupaları'nda en çok maça çıkan oyuncu oldu. İbrahim Üzülmez 63 maçla sıralanırken Quaresma 50 maç ile yabancı oyuncular arasında ilk sırada yer aldı.

1 GOL KAYDETTİ



Necip Uysal, Şampiyonlar Ligi'nde 5, ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 5 maça çıkarken 44 kez UEFA Avrupa Ligi'nde 10 kez de elemelerinde görev yaptı. Necip Uysal bu maçlarda 1 gol kaydetti

Necip Uysal'ın yarın oynanacak Rio Ave maçında da görev yapması bekleniyor