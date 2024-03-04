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Spor

Necip Uysal: Herkes ''Penaltı'' diyor

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Milot Rashica, Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

4 Mart 2024 Pazartesi 01:01 - Güncelleme:
Necip Uysal: Herkes ''Penaltı'' diyor
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Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Milot Rashica, Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

NECİP UYSAL

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk. Maça kötü bir golle başladık. Pozisyonlar bulduk ama son vuruşlarda eksik kaldık. Galatasaray'a çok pozisyon vermedik." dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili ise Necip, "Her maçta penaltı pozisyonları oluyor bize karşı... Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı, zaten herkes öyle söylüyor. Bunlara dikkat ederlerse seviniriz. Üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

MILOT RASHICA

Beşiktaşlı Milot Rashica, Galatasaray'a mağlup doldukları derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Milot Rashica "Çok üzgünüm! Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık ama gol atamadık. Kötü bir gol yedik, şanssızlık sonucu kendi kalemize gol attık." dedi.

Milot Rashica ayrıca "Oyunun kontrolü bizdeydi. Galip gelemediğimiz için çok üzgünüm." açıklamasını yaptı.

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