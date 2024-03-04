Necip Uysal: Herkes ''Penaltı'' diyor

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Milot Rashica, Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk. Maça kötü bir golle başladık. Pozisyonlar bulduk ama son vuruşlarda eksik kaldık. Galatasaray'a çok pozisyon vermedik." dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili ise Necip, "Her maçta penaltı pozisyonları oluyor bize karşı... Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı, zaten herkes öyle söylüyor. Bunlara dikkat ederlerse seviniriz. Üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Milot Rashica, Galatasaray'a mağlup doldukları derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Milot Rashica "Çok üzgünüm! Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık ama gol atamadık. Kötü bir gol yedik, şanssızlık sonucu kendi kalemize gol attık." dedi.

Milot Rashica ayrıca "Oyunun kontrolü bizdeydi. Galip gelemediğimiz için çok üzgünüm." açıklamasını yaptı.