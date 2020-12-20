Necip Uysal: İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı

20 Aralık 2020 Pazar 21:54 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 21:54

"İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş vardı" diye sözlerine başlayan Necip Uysal: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakiplerin hepsi puan kaybetti. Değerli bir 3 puandı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Önde hareketsiz kaldık. Pozisyon bulamadık. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı! Herkesin ayağına sağlık" dedi.

Necip'e sorulan "Beşiktaş formasını en çok giyen 3. oyuncusun, Beşiktaş'ın ölümsüzlerinden birisin." sorusu üzerine deneyimli oyuncu

"Çok mutluyum. Böyle şeyler nadirdir. Ben de bu formayı giydikten sonra her şeyimi veriyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Güzel günler yakın inşallah." cevabını verdi.