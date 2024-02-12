Necip Uysal: İyi oynadığımızı düşünmüyorum

Beşiktaşlı futbolcular Joe Worrall, Daniel Amartey ve Necip Uysal, 0-0 biten Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi oynamadıklarını söyleyen Worrall'ın açıklamaları şu şekilde;

"Deplasmanda oynadık bugün. Pozitif olan tek şey gol yememiş olmaktı. Bu tarz maçları kazanmamız lazım. Çok fazla fırsat yarattığımızı söyleyemem. Dediğim gibi tek olumlu şey gol yememiş olmak. Beşiktaş gibi bir takımın bu tarz maçlardan 3 puanla ayrılması gerekiyor."

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirmeye yapan Daniel Amartey, şu sözleri kullandı;

"Zor bir maç oldu bizim adımıza. Rakip iyi oynadı ve kompakt kaldı. 3 puanı istedik ama maçın sonucunda 1 puan almış olduk ve bu durumu da kabullenmemiz gerekiyor."

Zemini eleştiren Necip, "Tabii ki galibiyet için geldik ama olmadı. Öncelikle bu zeminde futbol oynamak çok zor. Zeminlerimizin daha iyi olması gerekiyor." dedi.

İyi oynamadıklarını söyleyen Uysal, "Oyuna baktığımız zaman iyi oynadığımızı çok düşünmüyorum ama mücadele vardı. Berabere kaldığımız için üzgünüz. Önümüzdeki maça bakacağız." sözlerini sarf etti.