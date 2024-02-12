İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2024 Pazartesi / 3 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7216
  • EURO
    33,1158
  • ALTIN
    1994.19
  • BIST100
    9174.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Necip Uysal: İyi oynadığımızı düşünmüyorum
Spor

Necip Uysal: İyi oynadığımızı düşünmüyorum

Beşiktaşlı futbolcular Joe Worrall, Daniel Amartey ve Necip Uysal, 0-0 sona eren Kayserispor maçı sonrası konuştular

12 Şubat 2024 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Necip Uysal: İyi oynadığımızı düşünmüyorum
ABONE OL

Beşiktaşlı futbolcular Joe Worrall, Daniel Amartey ve Necip Uysal, 0-0 biten Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi oynamadıklarını söyleyen Worrall'ın açıklamaları şu şekilde;

"Deplasmanda oynadık bugün. Pozitif olan tek şey gol yememiş olmaktı. Bu tarz maçları kazanmamız lazım. Çok fazla fırsat yarattığımızı söyleyemem. Dediğim gibi tek olumlu şey gol yememiş olmak. Beşiktaş gibi bir takımın bu tarz maçlardan 3 puanla ayrılması gerekiyor."

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirmeye yapan Daniel Amartey, şu sözleri kullandı;

"Zor bir maç oldu bizim adımıza. Rakip iyi oynadı ve kompakt kaldı. 3 puanı istedik ama maçın sonucunda 1 puan almış olduk ve bu durumu da kabullenmemiz gerekiyor."

Zemini eleştiren Necip, "Tabii ki galibiyet için geldik ama olmadı. Öncelikle bu zeminde futbol oynamak çok zor. Zeminlerimizin daha iyi olması gerekiyor." dedi.

İyi oynamadıklarını söyleyen Uysal, "Oyuna baktığımız zaman iyi oynadığımızı çok düşünmüyorum ama mücadele vardı. Berabere kaldığımız için üzgünüz. Önümüzdeki maça bakacağız." sözlerini sarf etti.

  • Beşiktaşlı futbolcular
  • Kayserispor maçı sonrası
  • açıklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.