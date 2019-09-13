Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynamak için gerekli başvuruları yaptı
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynamak için başvuru yaptı.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynamak için başvuru yaptı. Kosova'nın teklifini 3 sene önce reddeden ancak Türkiye'den beklediği çağrıyı alamayan Necip, gerekli evrakları hazırlamaya başladı. Kosova basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, avukatıyla beraber Kosova Futbol Federasyonu ile iletişime geçti.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.