Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynamak için başvuru yaptı. Kosova'nın teklifini 3 sene önce reddeden ancak Türkiye'den beklediği çağrıyı alamayan Necip, gerekli evrakları hazırlamaya başladı. Kosova basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, avukatıyla beraber Kosova Futbol Federasyonu ile iletişime geçti.

(Sabah)