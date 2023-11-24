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Spor

Necip Uysal: Samsunspor maçı ile çıkış yapacağız

Beşiktaş'ın deneyimli ismi Necip Uysal, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynanacak maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fanatik24 Kasım 2023 Cuma 08:59 - Güncelleme:
Necip Uysal: Samsunspor maçı ile çıkış yapacağız
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13 senedir Beşiktaş'ın A Takım'ın formasını giyen Necip Uysal, Samsunspor mücadelesi öncesinde birtakım değerlendirmelerde bulundu.

SiyahBeyazlı ekibin kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen tecrübeli futbolcu, "Samsunspor maçı ile çıkış yapacağız. Tüm takım arkadaşlarım hırsla çalışıyor" dedi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaşlı futbolseverleri de stadyuma davet etti.

433 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş ile 13 sezonda tam 433 resmi maça çıkan Necip Uysal bu karşılaşmalarda 6 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı ve 4 kez Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı.

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