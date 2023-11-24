Necip Uysal: Samsunspor maçı ile çıkış yapacağız

13 senedir Beşiktaş'ın A Takım'ın formasını giyen Necip Uysal, Samsunspor mücadelesi öncesinde birtakım değerlendirmelerde bulundu.

SiyahBeyazlı ekibin kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen tecrübeli futbolcu, "Samsunspor maçı ile çıkış yapacağız. Tüm takım arkadaşlarım hırsla çalışıyor" dedi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaşlı futbolseverleri de stadyuma davet etti.

433 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş ile 13 sezonda tam 433 resmi maça çıkan Necip Uysal bu karşılaşmalarda 6 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı ve 4 kez Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı.