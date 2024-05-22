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Spor

Necip Uysal: Sezonun en önemli maçına çıkacağız

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal, Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası finali için 'Sezonun en önemli maçına çıkacağız.' yorumunda bulundu.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Necip Uysal: Sezonun en önemli maçına çıkacağız
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Taraftara istediklerini vermek için oynayacaklarını söyleyen Necip Uysal, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Trabzonspor'a iyi hazırlandık. Çıkıp kupayı almak istiyoruz. Bu sene taraftarlarımız çok iyi atmosferler yarattı ama karşılığını veremedik. Kazanarak onları sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

Trabzonspor maçının sezonun en önemli maçı olduğunu söyleyen Necip Uysal, "Bizim için sezonun en önemli maçına çıkacağız. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Bütün arkadaşlarım bunun farkında. Trabzonspor'u iyi çalıştık ve bir kupa var elimizde. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. araftarın desteği hep arkamızdaydı, yarın da o desteği bekliyoruz ve sahada her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Beşiktaş'taki 10. kupasını alacağını söyleyen Necip Uysal şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Kazanırsam Beşiktaş'taki 9. kupam olacak. Türkiye'de 100 maç iyi oynasanız bir sonraki maçta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben bunlara bakmıyorum, işime bakıyorum."

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