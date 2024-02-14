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Spor

Necip Uysal'a kulübenin yolu gözüktü

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların geri dönmesiyle birlikte siyah beyazlıların deneyimli ismi Necip Uysal yedek kulübesine geri dönmeye hazırlanıyor.

Fanatik14 Şubat 2024 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Necip Uysal'a kulübenin yolu gözüktü
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Beşiktaş'ın 33 yaşındaki emektarı Necip Uysal, kulübeye dönüyor...

Siyah-Beyazlılar'da savunma ve orta alanda görev ihtiyacı olan her bölgede forma giyen Necip Uysal, Kayserispor karşısında da stoper olarak forma giydi. Ancak takımdaki sakat oyuncuların düzelmesiyle Necip, Konyaspor karşılaşması itibarıyla kulübeye geçiş yapacak.

Necip, Kayserispor beraberliği sonrası, "Buraya galibiyet için gelmiştik ama olmadı. Bu zeminde futbol oynamak çok zor. Zeminlerin daha iyi olması gerekiyor. İyi oynadığımızı düşünmüyorum. Mücadele vardı. Skor nedeniyle üzgünüz. Önümüzdeki maça bakacağız" demişti.

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