Spor

Necip Uysal'dan 'bahis' açıklaması: Hiçbir ilişkim olmadı

Beşiktaş'ın deneyimli ismi Necip Uysal, TFF'nin açıkladığı 'bahis oynayan futbolcular' listesinde adının yer almasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Uysal, bahis ile hiçbir ilişkisi olmadığını belirtti.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal, isminin bahis skandalında geçmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Bahis oynamadığını söyleyen Necip Uysal'ın açıklamasının tamamı şekilde:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

