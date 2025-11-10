Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal, isminin bahis skandalında geçmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Bahis oynamadığını söyleyen Necip Uysal'ın açıklamasının tamamı şekilde:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."