17 Şubat 2026 Salı
Spor

Necla Güngör Kıragası: Oyunumuzun üzerine koyarak yukarıya çıkmak istiyoruz

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Kıragası, 'B Ligi'nde artık tecrübeliyiz, şimdi daha iyisini yapmak istiyoruz' dedi.

17 Şubat 2026 Salı 09:52
Necla Güngör Kıragası: Oyunumuzun üzerine koyarak yukarıya çıkmak istiyoruz
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takım'da Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, hafta sonu başlayacak kampla ilgili değerlendirmede bulundu. Malta ve Kuzey İrlanda maçlarıyla yeni bir serüvenin başlangıcını yapacaklarını ifade eden Kıragası, "Bu maçlar için çok heyecanlıyız. Her turnuvayı yeni bir başlangıç olarak görüyor ve oyunumuzu pozitif yönde geliştirmeye odaklanıyoruz. Turnuva boyunca oyunun her anında yüksek seviye motivasyonla iyi bir futbol çıkarmak istiyoruz. Çünkü artık bu tecrübeye sahibiz. Kolay olmayan bir gruptayız ancak maksimum düzeyde çalışıp iyi sonuçlar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İyi tanıdığımız Pendik Stadı'nda gruplara güzel bir sonuçla başlamayı hedefliyoruz"

Kadın A Milli Takımın, son iki sezondur B Ligi'ndeki yerini koruduğunu ve bunun çok kıymetli olduğunu ifade eden Necla Güngör Kıragası, "Üçüncü sezonumuzda da bu istikrarı sürdürmek ve oyunumuzun üzerine koyarak daha da yukarıya çıkmak istiyoruz. Bunun için bizler uzun bir süredir teknik heyetimizle birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Rakiplerimizi analiz ediyoruz. Oyuncularımızı en iyi şekilde bu zorlu maçlara hazırlamak istiyoruz. Takımımız ile Avrupa Şampiyonası için play-off oynamıştık. Şimdi Dünya Kupası'na giden yolda yine iyi işlere imza atmayı hedefliyoruz. Artık çok iyi tanıdığımız, iyi bildiğimiz Pendik Stadı'nda; Malta karşısında iyi bir sonuç alıp Kuzey İrlanda deplasmanına moralli gitmek istiyoruz. Umarım bu yolda tüm güzellikler bizimle olur" diye konuştu.

  • Necla Güngör Kıragası
  • Kadın A Milli Takım
  • teknik direktör

