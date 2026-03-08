Necla Kıragası: Türk kadını, neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi

Kadın A Milli Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Kadın A Milli Takımı'nda Teknik Direktör Necla Kıragası, karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup maçlarına çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Kıragası, "Konsantre bir şekilde özveriyle yaptığımız hazırlıkların karşılığını Malta maçında alarak grup maçlarına başladık. Malta'yı 3-0 gibi net bir şekilde mağlup etmek özgüvenimizi tazeledi. Bugün çok kötü bir sahada maç yapmak durumunda kaldık. Fakat olumsuzluklarla baş etmeyi iyi bilen bir takımız. Demoralize olmadan sadece odaklandık ve rakibimize çalıştık" diye konuştu.

"OYUNUMUZU RAKİBİMİZE KABUL ETTİRDİK"

Kuzey İrlanda'nın çok güçlü ve fizikli oyunculardan kurulu olduklarını belirten Kıragası, "Oyuncularının çoğunluğu İngiltere'de oynuyor. Kötü zeminle birlikte fiziklerini kullanacaklarını biliyorduk. Ancak biz daha teknik bir takımız. Oyuna kontrollü ve çok istekli başladık. Topa sahip olduk ve oyunumuzu kabul ettirdik. Baskımız ve isteğimiz sonucu rakibi hataya zorladık ve nitekim bunun sonucunda da golü bulduk. İlk yarıda farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik. Etkili ve istekli oyunumuzu sürdürerek ilk yarıyı tamamladık" ifadelerini kullandı.

"TÜM TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Kötü olan zeminin ikinci yarıda daha da ağırlaştığını belirten Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü, "Rakip oyuncu değişiklikleri ile fizikli oyuncularını sahaya sürerek oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. Ancak biz oyun disiplininden kopmadan skoru koruduk ve topun bizde kalmasını sağladık. Her zaman, çok inanarak söylüyorum ki oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum. Ekibimin hepsiyle gurur duyuyorum. Yoluna inanmış bir takım olarak yarın ülkemize döneceğiz. Türk kadını tarih boyunca fırsat verildiğinde üstlendiği her işi başararak Ay-Yıldızlı bayrağımıza her alanda hizmet etmiştir ve başarmıştır. Bizler de bugün bunun gururunu yaşıyoruz. 6 puanla ülkemize dönüyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz bir kez daha gururla kutlu olsun" dedi.