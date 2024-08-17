Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Mourinho, "Rakibimizi iyi çalıştık, normalde nasıl oynadıklarını biliyoruz. Çok defansif bir takım ve direkt oynuyorlar. Neler yapabileceklerini biliyoruz. Duran toplarda da tehlikeliler, bunu da çalıştık. Bugün amacımız goller bulabilmek, kazanmak için geldik. Dün ofansif dinamiklerimiz üzerine çalıştık." dedi.

Çift forvet tercihi hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Elbette bir oyun planımız var, kendi oyun yapımızı düşünüyoruz çünkü maçları kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken rakiple ilgili bilginiz de yüksek olmalı. Varsayımsal olarak güçlü bir rakiple veya zayıf bir takımla oynadığınızda yaptıklarınız değişebiliyor." ifadelerini kullandı.

Röportaj sonrası yayıncı kuruluş muhabirine takılan Mourinho, "Eve gittiğinde ailene benim kısa olduğumu söyleme, kısa görünmemin sebebi senin çok uzun olman." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.