Ruben Amorim, Premier Lig'de Sunderland karşısında Altay Bayındır'ı ilk 11'den neden çıkardığını açıkladı.

Kırmızı Şeytanlar formasıyla sergilediği bir dizi hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Portekizli, milli kaleciyi yedeğe çekerek transferin son gününde kadroya katılan Senne Lammens'e forma şansı verdi. Belçikalı kaleci, Royal Antwerp'ten transfer olduktan bir ayı aşkın süre sonra nihayet ilk kez Manchester United formasıyla sahaya çıktı.

Transfer döneminin son gününde Royal Antwerp'ten Manchester United'a katılan Lammens, Sunderland karşısında Premier Lig'de oynanan maçta ilk kez kırmızı formayı giydi. Teknik direktör Rúben Amorim, bu mücadelede kalede Bayındır yerine Belçikalı file bekçisine görev verdi.

NEDEN YEDEK BIRAKTI?

Amorim, Bayındır'ı yedek bırakma kararını açıkladı. Premier Lig maçı öncesinde BBC Sport'a konuşan Amorim, tercihini şu sözlerle açıkladı:

"Bu bir rotasyon kararı. Herkes oynamaya hazır olmalı. Bu maçı kazanmamız gerekiyor, her rakip farklı özellikler taşıyor, biz de her maça en uygun kadroyu kurmaya çalışıyoruz."

Sezon başında Andre Onana ile yaşanan gerginliğin ardından Kamerunlu kalecinin Türkiye'ye kiralanmasıyla birlikte Bayındır, 2025-26 sezonuna United'ın birinci kalecisi olarak başlamıştı. Ancak milli eldiven, kalede görev yaptığı ilk altı maçta 11 gol yedi ve takım bu karşılaşmaların sadece ikisini kazanabildi.