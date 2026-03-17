Nedim Yücel: Şu andaki ilk amacımız BKT Avrupa Kupası'nı kazanmak

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile oynanacak maç öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çok yoğun fikstürde yollarına devam ettiklerini aktaran Yücel, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. 13'te 13 yaparak kulüp rekorunu kırdık. Fakat bu galibiyet serisinde de bazı inişler çıkışlar yaşadık. BKT Avrupa Kupası fikstürü gerçekten çok yoğun. Sezon içinde yalnızca grup aşamasında 18 maç yapılıyor. Bu sürede oyuncularımız tüm maçları gerçekten çok büyük bir ciddiyet ve özveri ile oynadılar. Hem yerel liglerde hem Avrupa Kupası'nda bu yoğun fikstürde takımlar kendi liglerinde beklenmedik mağlubiyetler alabiliyorlar. Ancak biz bu maçların hepsini kazanmayı bildik. İlk yarı sonunda zorlu bir fikstürümüz vardı ve iç sahamızda Fenerbahçe Beko'nun ardından Galatasaray MCT Technic ve Türk Telekom deplasmanlarında mağlup olduk. Bu periyot biraz da düşüş yaşadığımız bir döneme denk gelmişti fakat sonrasında tekrardan toparlandık. Milli takım arasından sonra da sakatlarımız iyileşmeye başladı. Yalnızca Sertaç Şanlı'dan 3-4 hafta kadar yararlanamayacağız. Çok önemli bir periyoda giriyoruz. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibiyle oynanacak mücadeleyi 'telafisi olmayan bir maç' olarak nitelendiren Yücel, şöyle devam etti:

"Ne kadar favori olursanız olun; birçok favori bu tek maç sisteminde günlük performansla elenebiliyor. Avrupa Kupası tarihinde favori olmasına rağmen bu aşamada birçok takımın elenebildiğine şahit olduk. Çok ciddiye almamız gereken, camiamız için de çok önemli bir maç. Dolomiti Energia, sezon içinde çok iyi bir ivme yakalamıştı. Özellikle grup maçlarının ikinci yarısında üst üste birçok galibiyet aldılar. İyi bir takım, iyi bir kimyaları ve antrenörleri var. Umana Reyer gibi Avrupa Kupası'nın bütçesi yüksek, iddialı bir takımını deplasmanda yendiler. Çok zor bir maç olacak. Tek maçlı eliminasyon sistemi olduğu için hiçbir hataya yer vermeyen bir müsabaka. Bu tip maçlarda favori olan takımlar her zaman tek maç eliminasyon sisteminde biraz daha stresli olabiliyor. Taraftarlarımızın müthiş bir destek vereceğini düşünüyorum. Taraftarlarımızın önünde bu maçı kazanıp yarı finale ulaşacağımızı umuyorum."

Nedim Yücel, son yıllarda gelişen bir organizasyon olduklarını vurgulayarak, Beşiktaş armasının olduğu her yerde hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Siyah-beyazlı kulübe en iyi şekilde katkı sağlamak ve tüm hedeflere istikrarlı bir biçimde, adım adım gitmek istediklerinin altını çizen Yücel, "Beşiktaş armasının olduğu her yerde hedef her zaman şampiyonluktur. Geçen sene finale kadar yaklaştık. Son bir yılda iki tane Türkiye Kupası finali, Cumhurbaşkanlığı Kupası, lig finali oynadık. Pek tabii kupaya uzanmak istiyoruz. Bu süreçte hep Fenerbahçe Beko ile karşılaştık. Fenerbahçe Beko şu anda Avrupa Ligi'nde lider durumda. Çok geniş bir kadrosu olan, güçlü bir takım. Biz de son 3 senedir üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu istikrarı kupalar ile taçlandırmayı amaçlıyoruz. Şu anda Avrupa Ligi takımlarının bütçeleri çok yukarılarda. Biz de Türkiye'nin ve kulübümüzün ekonomik şartlarını da gözeterek en verimli biçimde ilerlemek istiyoruz. Ne yazık ki basketbolun ekonomisi, özellikle futbola kıyasla daha düşük grafikte seyrediyor. Biz de çok çalışarak, sponsorluklarla, tribün gelirimizle bütçemizi artırıp tüm alanlarda hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Beşiktaşlı basketbolseverleri Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia maçına davet eden Yücel, "Önümüzde çok önemli bir Dolomiti Energia maçı var. Taraftarlarımız burayı dolduracaktır. 40 dakika boyunca bizi susmadan desteklemelerini istiyorum. Gerçekten onlara çok ihtiyacımız var. Telafisi olmayan bir maç oynayacağız. Yarın salonu tıklım tıklım dolduran taraftarımızın desteğiyle, inşallah hep beraber yarı finale gideceğiz." dedi.



"NBA AVRUPA'DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Nedim Yücel, NBA Avrupa ve Avrupa Ligi konusunda kulüp menfaatine göre hareket edeceklerini açıkladı.

NBA Avrupa ve Avrupa Ligi'ndeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yücel, "Görüşmelerimiz oldu. Avrupa Ligi ile de zaten görüşüyoruz. Şu andaki ilk amacımız BKT Avrupa Kupası'nı kazanmak. Tamamen buna odaklanmış durumdayız. Şampiyon olup Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz; ancak NBA'deki gelişmeleri de takip ediyoruz. Kulübün menfaatleri açısından hangisinin daha iyi olacağı hususunu yönetim kurulumuz ve başkanımızla birlikte masaya yatırararak, kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda en isabetli kararı alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"DUSAN AİLEMİZDEN BİRİ"

Nedim Yücel, başantrenör Dusan Alimpijevic ile ilgili de övgü dolu sözler kullandı.

Dusan Alimpijevic ile altı yıldır birlikte çalıştıklarını dile getiren Yücel, "Artık birbirimizi aileden biri gibi görüyoruz. Çok hırslı, gelişime açık, her sene üstüne koyan, çok disiplinli, oyuncularla saha içinde ve saha dışında harikulade ilişkilere sahip bir başantrenör. Avrupa'nın en değerli genç antrenörlerinin başında geliyor. İnşallah beraber Avrupa Ligi hedefine ulaşır, kendisini uzun yıllar takımın başında görürüz." şeklinde konuştu.

Genel menajerlik görevine de değinen Yücel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Basketboldan gelmemin, çok uzun yıllar oynamamın tabii ki birçok önemli faydası var. Onların ne hissettiklerini, ne istediklerini, ne düşündüklerini çok iyi anlayabiliyorum. Antrenörle de her zaman yakın ilişki içerisinde olmanız gerekiyor. Şu anda Dusan ile altı yıldır çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Sonuçta baktığınız zaman genel menajer pozisyonu her şeyin merkezi gibi. Antrenörle, yönetimle, başkanla, taraftarla, oyuncularla tam bir merkez rolünde. Herkesle iletişimde olmanız gerekiyor. Ben de bunu elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. A Milli Takım'da da benzer bir sorumluluğum var. İnşallah bu şekilde hem Beşiktaş camiasında hem A Milli Takım'da görevimi başarıyla sürdürmek istiyorum."