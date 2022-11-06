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Spor

Nef Stadı'nda Jorge Jesus'a sözlü sataşma! ''Sıra sende''

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da izledi. Jesus stattan ayrılışı sırasında Galatasaraylı taraftarların sözlü sataşmalarına maruz kaldı.

6 Kasım 2022 Pazar 09:57 - Güncelleme:
Nef Stadı'nda Jorge Jesus'a sözlü sataşma! ''Sıra sende''
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi mücadelesini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da takip etti.

Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı locada izleyen Jesus, maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Portekizli teknik adam, polis koruması eşliğinde özel araçla stattan ayrıldı.

"SIRA SENDE JESUS"

Jorge Jesus stattan ayrılırken Galatasaray taraftarları ile karşılaştı. Bir taraftar, aracına binen Jesus'a "Sıra sende" diyerek seslendi.

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