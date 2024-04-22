İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

Barcelona, 6. dakikada Andreas Christensen'in golüyle öne geçti. Real Madrid bu gole 18. dakikada Vinicius Junior'un penaltı golüyle karşılık verdi.

BÜYÜK TARTIŞMA: ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ?

Barcelona'nın 28. dakikada Lamine Yamal ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından iptal edildi. Barcelonalı oyuncular uzun süre bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulunsa da hakem Cesar Soto Grado oyunu devam ettirdi.

BARÇA ATTI, PEŞİNE REAL

Barcelona, eşitliği 69. dakikada genç oyuncusu Fermin Lopez ile buldu. Real Madrid, yalnızca 4 dakika sonra bu gole cevap verdi Lucas Vazquez'in golüyle tekrar eşitliği sağladı.

ŞAMPİYONLUK HABERCİSİ GOL

Jude Bellingham, 90+1'de maçın skorunu belirledi ve Real Madrid, El Clasico'nun yanında adeta şampiyonluğu da kazandı.

6 HAFTA KALA FARK 11

La Liga'daki yenilmezlik serisini 26 maça çıkaran Real Madrid, puanını 81'a yükseltti ve bitime 6 hafta kala Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Real Madrid, gelecek hafta lig 6'ıncısı Sociedad'a konuk olacak. Barcelona ise Valencia'yı Montjuic'te ağırlayacak.

ANCELOTTI'DEN MİNİ ROTASYON;

XAVI İDEAL 11'İYLE ÇIKTI...

Hafta içi Manchester City'e karşı deplasmanda penaltılara kadar uzanan bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, ufak bir rotasyon yaptı.

Kalede Lunin formasını korurken, savunma hattında Vazquez, Tchouameni, Rüdiger ve Camavinga; orta sahada Modric, Kroos, Valverde üçlüsünün önünde Bellingham; hücumda ise Rodrygo ve Vinicius yer aldı.

MİLLİ YILDIZIMIZ ARDA GÜLER, MÜCADELEDE YEDEK BEKLEDİ.



Barcelona'da ise kalede Ter Stegen; savunmada Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; orta alanda Christensen, İlkay ve Frenkie de Jong, hücumda Lamine Yamal, Raphinha ve Lewandowski yer aldı.