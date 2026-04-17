  • Nefes kesen gece sona erdi! Avrupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu
Spor

Nefes kesen gece sona erdi! Avrupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sona erdi, yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Avrupa futbolunda kupaya giden yolda kritik eşleşmeler nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2026 Cuma 00:42 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final eşleşmeleri belli oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde adını yarı finale yazdırmayı başaran 4 takım da belli oldu. Yarı finale, Celta'yı eleyen Freiburg, Bologna'yı eleyen Aston Villa, Porto'yu eleyen Nottingham Forest ve Real Betis'i eleyen Braga yükseldi.

İşte gecenin sonuçları;

Celta Vigo 1-3 Freiburg (1-6)

Aston Villa 4-0 Bologna (7-1)

Nottingham Forest 1-0 Porto (2-1)

Real Betis 2-4 Braga (3-5)

Yarı final eşleşmeleri;

Braga - Freiburg

Nottingham Forest - Aston Villa

İŞTE KONFERANS LİGİ'NDEKİ EŞLEŞMELER

UEFA Konferans Ligi'nde ise AZ Alkmaar'ı eleyen Shakhtar Donetsk, AEK'i eleyen Rayo Vallecano, Fiorentina'yı eleyen Crystal Palace ve Mainz'i eleyen Strasbourg yarı finale yükselmeyi başardı.

İşte gecenin sonuçları;

AZ Alkmaar 2-2 Shakhtar Donetsk (2-5)

AEK 3-1 Rayo Vallecano (3-4)

Fiorentina 2-1 Crystal Palace (2-4)

Strasbourg 4-0 Mainz (4-2)

Yarı final eşleşmeleri;

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace

Rayo Vallecano - Strasbourg

