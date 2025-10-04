Nefes kesen maçı Galatasaray MCT Technic kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği TOFAŞ'ı 93-91 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Galatasaray MCT Technic: McCollum 18, Rıdvan Öncel, Palmer 27, Gillespie 2, White 9, Tibet Deniz Görener 7, Cummings 18, Meeks 10, Bishop, Muhsin Yaşar 2

TOFAŞ: Perez 8, Thomasson 5, Blazevic 25, Yiğitcan Saybir 17, Lewis 4, Özgür Cengiz, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 4, Besson 16

1. Periyot: 20-24

Devre: 49-42

3. Periyot: 72-63