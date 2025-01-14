Nefes kesen maçta kazanan Houston! Alperen Şengün'den 17 sayı

NBA'de bu gece sabaha karşı oynanan maçta Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı konuk etti. Son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 120-118 kazandı.

Rockets'ta Alperen Şengün, karşılaşmada 32 dakika süre alırken maçı 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile tamamladı.

Ev sahibi ekipte bir diğer basketbolcu Jalen Green ise 42 sayı atarak kariyer rekorunu egale etti.

Houston Rockets, bir sonraki maçını 16 Ocak Perşembe günü deplasmanda Denver Nuggets ile oynayacak.