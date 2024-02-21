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Spor

Nefes kesen maçta kazanan Panathinaikos! Fatih Terim, PAOK'u penaltılarda devirdi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final rövanşında PAOK ile karşı karşıya geldi. Terim'in öğrencileri uzatmalara giden maçta son saniyede bulduğu golle mücadeleyi penaltı atışlarına taşıdı. Penaltılarda ise gülen taraf Panathinaikos oldu.

21 Şubat 2024 Çarşamba 23:23 - Güncelleme:
Nefes kesen maçta kazanan Panathinaikos! Fatih Terim, PAOK'u penaltılarda devirdi
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Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK karşı karşıya geldi.

Panathinaikos'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan rövanş maçını konuk ekip PAOK 72. dakikada Andrija Zivkovic ve uzatamaların 105+1. dakikasında Tomasz Kedziora'nın attığı golle 2-1 kazandı. Panathinaikos'un tek golü ise 120+9'da Dimitris Limnios'tan geldi.

Penaltı atışlarında rakibini 6-5 mağlup eden Panathinaikos finale yükselen taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos adını finale yazdıran taraf olurken, PAOK kupaya yarı finalde veda etmiş oldu.

Panathinaikos'ta Samet Akaydin maç kadrosunda yer almadı.

BABA RAHMAN İÇİN AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Maçın 117. dakikasında Vagiannidis ile çarpışan PAOK oyuncusu Baba Rahman başına aldığı darbe sonucu bilinçsiz şekilde yere düştü. Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle tedavi altına alınan Rahman için sağlık ekiplerinin "durumu iyi" işaretini yapmasının ardından boyunluk takılan futbolcu ambulans eşliğinde oyun alanının dışına alındı.

Panathinaikos'un finaldeki rakibi Aris - Panaitolikos eşleşmesinin galibi olacak. Turun ilk maçında Aris, Panaitolikos'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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