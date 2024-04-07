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Spor

Nefes kesen maçta kazanan Sporting!

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Sporting Lizbon, Benfica'yı 90+1'de Geny Catamo'nun golüyle 2-1 yenerek 1 maç eksiğine rağmen puan farkını 4'e çıkardı.

7 Nisan 2024 Pazar 01:17 - Güncelleme:
Nefes kesen maçta kazanan Sporting!
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Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan Lizbon derbisini ev sahibi Sporting, 90+9'da bulduğu golle 2-1 kazandı.

Sporting Lizbon, 1. dakikada Geny Catamo'nun golüyle öne geçti. Benfica, 4543. dakikada Alexander Bah'ın golüyle skora eşitliği getirdi.

Geny Catamo, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Sporting Lizbon'a galibiyeti getirdi.

Benfica forması giyen milli orta saha oyuncumuz Orkun Kökçü, 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.

Benfica'da Fredrik Aursnes, 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

Derbinin ardından 1 maçı eksik Sporting Lizbon, 71 puanla takipçisi Benfica'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü ve bitime 6 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir avantaj elde etti.

Sporting Lizbon, gelecek hafta Gil Vicente'ye konuk olacak. Benfica ise sahasında Moreirense'yi ağırlayacak.

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