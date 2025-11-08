İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Nefes kesen maçta Tottenham ile Manchester United yenişemedi

Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Son bölümleri nefes kesen maçta Kırmızı Şeytanlar uzatma dakikalarının son bölümünde bulduğu golle skor 2-2'ye getirdi. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 17:48
Nefes kesen maçta Tottenham ile Manchester United yenişemedi
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, Tottenham deplasmanına konuk oldu. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Manchester United, 32. dakikada Bryan Mbeumo ile 1-0 öne geçti. Mbeumo, son 4 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

Tottenham, 84. dakikada Mathys Tel ile 1-1'lik eşitliği buldu. Ev sahibi Tottenham, 90+1. dakikada Richarlison'un attığı golle Manchester United karşısında geri döndü ve 2-1 öne geçti.

Pes etmeyen Manchester United, 90+6. dakikada Matthijs de Ligt ile 1 puanı kurtardı ve maç 2-2 sona erdi.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, Tottenham mücadelesini yedek kulübesinde tamamladı.

MANU 10 KİŞİ TAMAMLADI

Manchester United forması giyen Benjamin Sesko, karşılaşmanın 87. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıktı. Manchester United'ın oyuncu değiştirme hakkının dolmasından dolayı Ruben Amorim'in ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Premier Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle yükselişe geçen Manchester United, Tottenham beraberliğiyle arka arkaya ikinci beraberliğini yaşadı. Tottenham'ın galibiyet hasreti iki maça yükseldi.

Bu sonucun ardından iki takım da 18 puana yükseldi.

Tottenham, milli aranın ardından derbide Arsenal'in konuğu olacak. Manchester United, sahasında Everton'ı konuk edecek.

