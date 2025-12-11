İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Nefes kesen maçta VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Karar setine kadar uzayan mücadeleyi VakıfBank 3-2 kazanarak yoluna 10'da 10 ile devam etti.

11 Aralık 2025 Perşembe
Nefes kesen maçta VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

VakıfBank, ligde 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken Fenerbahçe Medicana, ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)

Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15

Süre: 126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)

