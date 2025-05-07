Nefesler tutuldu! Avrupa Ligi'nde finalin adı yarın netleşecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da forma giydiği İngiltere temsilcisi Manchester United, 3-0 yendiği ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu Old Trafford'da konuk edecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise ilk maçı 3-1 kazanan İngiltere takımı Tottenham, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Aspmyra Stadyumu'nda karşılaşacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.

Avrupa Ligi'nde final maçı, 21 Mayıs Cumartesi günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın

22.00 Manchester United: 3 - Athletic Bilbao: 0

22.00 Tottenham: 3 - Bodo/Glimt: 1