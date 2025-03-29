Şeker tadında bir derbi... Derbiler kuşkusuz Türkiye'nin futbol bayramı. İki büyük dev bu akşam Şeker Bayramı arifesinde karşı karşıya geliyor. İki takım da taraftarına çifte bayram yaşatmak için sahada olacak. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Aslan ile Avrupa iddiasını pekiştirip, derbi galibiyetiyle nam almak isteyen Kartal'ın ilginç mücadelesinde kuşkusuz bu akşam Fenerbahçeliler de Beşiktaş'ı destekleyecek. Ole'nin ve Başkan seçilen Serdal Adalı'nın Beşiktaş'la G.Saray'a karşı ilk derbisi olacak. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan derbiyi G.Saray, Davison Sanchez ve Osimhen'in gollerine karşılık Muçi'nin ayağından gelen Beşiktaş golüyle 2-1 kazanmıştı. G.Saray'da o maçta forma giyen Icardi yok. Beşiktaş'ta ise o maçta ilk 11 oynayan Uduokhai sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 358. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar'ın 128-115 üstünlüğü bulunuyor. Cim-Bom'un kadro değeri 266,25 milyon euro... Kara Kartal'da ise kadro değeri 117,90 milyon euro...

MEIER KOL'U iZLEYECEK

Beşiktaş'ın isteği üzerine İsviçreli eski hakem Urs Meier, derbideki hakem performansını yerinden takip edecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile karşılaşmayı seyredecek olan ünlü emekli hakem, Yasin Kol'un performansını anlık olarak kulübün YouTube hesabından yorumlayacak. 66 yaşındaki başarılı isim Trendyol Süper Lig'deki kaşılaşmaları yakından takip ediyor.

HAKEMLERİ İKNA EDEMEZSİN

Aslan'ın devre arasında kadrosuna kattığı Frankowski, Polonya basınına konuştu: "Türkiye'ye özel bir jetle uçtum. Bu bana ne kadar büyük bir kulüpte olduğumu gösterdi. Türkiye'de maç sık sık duruyor, hakemler konuşmayı seviyor. Bazen garip karar da veriyorlar. Piatek, onlarla tartışmamamı nasıl olsa ikna edemeyeceğimi söyledi."

2 OYUNCU SINIRDA

Attığı gollerle bu sezon Sarı-Kırmızılılar'ı adeta sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, bugün sarı kart görmeleri durumunda Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki hafta Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

15 MİLYON €'LUK ÖDEME YAPILDI

Galatasaray, kritik maç öncesi SarıKırmızılı futbolcuların yaklaşık 2 ay geciken maaşlarını ödedi. Yönetimin, toplam 15 milyon euro ödeme yaptığı öğrenildi. 15 gün önce yaklaşık 10 milyon euroluk prim ödemesi yapılmıştı. Yönetim derbi galibiyeti için de yüksek bir prim belirlediği öğrenildi.

5G HIZINDA...

Vodafane, derbiye yönelik 5G kurulum çalışmalarını tamamladı. Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu genelinde 5G hizmeti alabilecek. Konuyla ilgili Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "5G, sunduğu hız ve kapasite ile benzeri görülmemiş üretkenlik sağlayacak ve gecikme süresini en aza indirecek" dedi.

VİCTOR OSİMHEN'İ TOPÇU TUTACAK

Ligde oynadığı son iki maçı kaybeden Beşiktaş'ta Solskjaer, Türkiye'deki ilk derbisinde kazanma üzerine planlarını yaptı. Kartal'da Uduokhai, Emrecan, Necip ve Zaynutdinov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar'da Mert, Ersin, Emirhan ve Immobile ile Semih Kılıçsoy, bugün kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Norveçli hocanın sezonu kapatan Uduokhai'nin yokluğunda derbide Emirhan Topçu'yu görevlendirmeye karar verdiği öğrenildi. Milli oyuncunun ilk maçta Osimhen'e karşı başarılı olduğunu düşünen Solskjaer, sağ stoperde ise Paulista'ya forma verecek. Sağ bekte Svensson, savunmanın solunda ise Masuaku yer alacak. Norveçli teknik adam G.Saray'ı ön alanda Rafa Silva, Gedson ve Mario'nun yapacağı baskılarla durdurmayı planlıyor.

DAVİNSON SANCHEZ SAHADA OLACAK

Galatasaray'da kritik derbi öncesi sakat oyuncuların durumu yakından takip ediliyor. Milli arada bazı sorunlar yaşayan Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün derbinin kadrosunda olması kesinleşti. Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta başına aldığı darbe sonrası oyundan çıkan ve bu nedenle Paraguay maçını kaçıran Davinson Sanchez'in durumu ise yapılan sağlık kontrolü sonrasında netleşti. 28 yaşındaki stoperin ciddi bir sorununun olmadığı ve sürpriz olmazsa derbide forma giyeceği öğrenildi. Sanchez, sezon başında oynanan Süper Kupa fi - nalinde forma giyememiş ve Aslan maçı 5-0 kaybetmişti. Cim-Bom'da Kaan Ayhan da takımla birlikte çalışmalara başlarken, derbi öncesi Sallai dışında eksik gözükmediği vurgulandı. Sakatlığını tamamen atlatan Jakobs'un ilk 11'de oynama şansı ise çok zor görünüyor.