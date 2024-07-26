Dünya sporunun zirvesi Olimpiyat Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün açılış töreni ile resmen start alıyor. Saat 20.30'da başlayacak açılış töreni Olimpiyat tarihinde ilk kez stadyumun dışında yapılacak. Paris'teki Seine Nehri neredeyse dört saat sürecek bir geçide sahne olacak. 10 bin 500 sporcunun 6 ile 7 bini 85 teknede yer alacak. Pont d'Austerlitz'den başlayacak olan açılış törenine toplam 180 tekne katılacak. Görkemli törende bayrağımızı Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli taşıyacak. Dev gösteriye yaklaşık 350 bin seyircinin katılması bekleniyor.

102 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK

Paris'te 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu, 32 branşta, 35 yarışma tesisinde 329 madalya için ter dökecek. Olimpik programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanışı Paris 2024'te yer alacak. Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Atletizmde 16 sporcumuz var. Takım sporlarında A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris'teki tek Türk ekibi olacak. Hedefimiz, Tokyo 2020'de rekorumuz olan 13 madalyanın üzerine çıkmak. Oyunlar TRT Spor ve TRT Yıldız'dan izlenecek.

FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK

PARIS 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak Filistinli sporcular, coşkuyla ağırlandı. Paris'e gelen sporcuları, Filistin destekçileri ile ulusal ve uluslararası basın mensupları karşıladı. Delegasyonu karşılamaya gelen destekçiler, omuzlarına ve boyunlarına Filistin kefiyesi takarken, bazıları da "İsrail işgalini boykot et" ve "Filistin özgür olmadıkça kimse özgür değil" yazılı tişörtler giydi. Filistin bayrakları taşıyan grup, havalimanında "Yaşasın Filistin", "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz", "Yaşasın Filistin halkının direnişi" ve "İşgal son bulsun, İsrail bir terör devleti" sloganları attı.

6 KM YOL KAT EDİLECEK

Kafileleri taşıyan tekneler, 'Seine' boyunca, tarihi binalar arasında 6km yol kat edecek. Nehir üzerindeki her köprüde gösteriler olacak. Son durak Eyfel vee tam karşısındaki meydanda düzenlenecek resmi tören sonrası olimpiyat ateşi yakılacak.

'AYNI RUHLA PARİS'TE'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına özel reklam filmi hazırladı. Milli sporcuların 100 yıllık olimpiyat mücadelesinde kazandığı madalyaların ve sevinç görüntülerinin yer aldığı reklam filmi, "100 yıl sonra yeniden aynı ruhla Paris'teyiz" sloganıyla sona eriyor

ELİF BERRA GÖKKIR'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ

Milli okçu Elif Berra Gökkır sıralama atışlarını 671 puanla 64 sporcu arasından 5. bitirdi. Olimpiyat tarihimizde kadınlar sıralama atışlarında en yüksek puanı elde eden Elif'in takım arkadaşı atışları 8. bitiren Mete Gazoz oldu. İlk 16 ülke arasında 6. seribaşı olan Türkiye, 1. turda Japonya ile eşleşti.