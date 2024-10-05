Nefesler tutuldu! Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu yarın başlayacak

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Sekiz şehirden 13 takımın mücadele edeceği ligde Ankara ile İstanbul'un üç, İzmir'in iki, Antalya, Bitlis, Bursa, Ordu ve Şırnak'ın da birer takımı bulunuyor.

Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor ise ligden çekildi.

Ligde Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana, Spor Toto, TÜRŞAD, Cizre Belediyespor, Altekma, Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlikspor, Akkuş Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve On Hotels Alanya Belediyespor mücadele edecek.

SMS Grup Efeler Ligi'nde yarın oynanacak ilk hafta maçları şöyle:



13.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)

14.00 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

15.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

17.00 Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)