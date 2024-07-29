A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı. Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek. VNL'de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve uzun zamandır yoğun şekilde geri dönüş için çalışan Zehra Güneş, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

BEYZA ARICI AS KADRODA

Güneş, rezerv oyuncu olarak Paris'e götürülürken +1 olarak Beyza Arıcı as kadroya alındı. Olimpiyat sırasında İlkin Aydın - Tuğba Şenoğlu değişikliği de çok konuşulmuştu.