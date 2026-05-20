UEFA Avrupa Ligi'nde gözler final karşılaşmasına çevrildi. Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda finale yükselmeyi başaran iki ekip Freiburg ve Aston Villa, İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Dev final maçı, Beşiktaş Park'ta, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Jerome Brisard, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İspanyol Alejandro Hernandez olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Höler, Grifo, Matanovic

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins

EMERY, 5. KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirmek istiyor.

Turnuvada 5 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetti.

41 yaşındaki Julian Schuster ise kariyerinin ilk finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.