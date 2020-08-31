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Spor

Neftçi Bakü Başkanı Kamran Guliyev'den eşleşme açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'la Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü eşleşti. İki tarafında mutlu olduğu eşleşme sonrası Neftçi Bakü Başkanı Kamran Guliyev açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:02
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Neftçi Bakü Başkanı Kamran Guliyev, Galatasaray'la eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'a konuşan Neftçi Bakü Başkanı Kamran Guliyev'in açıklamaları şu şekilde:

"İki kardeş ülkenin en büyük takımları karşı karşıya gelecek. Çok sevindik. Dünyada ortaya çıkan bu salgın nedeniyle taraftarsız oynanacak bu maç. Maalesef üzgünüz taraftarsız olacağı için. Müthiş bir maç olacak. İnanıyorum ki tarihe geçecek bir maç olacak. Her maç öncesi iki takımın da şansı %50'dir. Biz evimizde Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Onların gücüne, tarihine saygı duyuyoruz ama biz de 83 yıllık bir kulübüz. Bu maçtan beklentilerimiz büyüktür. Turu geçmek istiyoruz."

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