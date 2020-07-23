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Spor

Negredo resmen Cadiz'de

Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, La Lig'ya yükselen Cadiz'e transfer oldu.

IHA23 Temmuz 2020 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:55
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La Liga’nın yeni ekiplerinden Cadiz, bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli futbolcu Alvaro Negredo’yu kadrosuna kattı.

Bu sezon La Liga’ya yükselen Cadiz, transfer çalışmalarını kapsamında İspanyol golcü Alvaro Negredo’yu kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Negredo ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Al Nasr ile 2019-2020 sezonunda 26 maça olan Negredo, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

34 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2017’de geldiği Beşiktaş’tan Eylül 2018’de ayrılmıştı. Deneyimli futbolcu kariyerinde ayrıca Rayo Vallecano, Real Madrid, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough ve Al Nasr takımlarında mücadele etti.

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