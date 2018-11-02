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Negredo rüzgarı 5 maçta 5 gol

Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr kulübüne transfer olan Alvaro Negredo, yeni takımıyla gollerine devam ediyor.

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Beşiktaş'ın 2017 yazında Valencia'dan büyük umutlarla transfer ettiği Alvaro Negredo, sezon başında Siyah Beyazlılar'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Yüksek maaşı nedeniyle sözleşmesi feshedilen ve Al Nasr'a transfer olan İspanyol golcü, Arap yarımadasındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

Takımının ligin sekizinci haftasında deplasmanda oynadığı Emirates Club maçında iki gol birden atan Matador, böylece Al Nasr formasıyla çıktığı 5 maçta 5. golüne ulaştı.

Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Al Nasr, 3-3 biten maçın ardından puanını 8'e yükseltti.

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