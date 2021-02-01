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Spor

Nehuen Paz ve Besard Sabovic Kayserispor'da

Kayserispor devre arası transfer döneminin son gününde defans oyuncusu Nehuen Paz ile orta saha oyuncusu Besard Sabovic'i transfer etti.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:35
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli stoper Paz ile sezon sonuna anlaşma sağlandı.

İsveçli 23 yaşındaki önlibero Sabovic ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki oyuncu için ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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