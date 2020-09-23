İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2020 Çarşamba / 5 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6886
  • EURO
    9,0086
  • ALTIN
    466.987
  • BIST100
    1103.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nelson Semedo 30 milyon avroya Wolverhampton'da
Spor

Nelson Semedo 30 milyon avroya Wolverhampton'da

Premier Lig takımı Wolverhampton, Barcelona'nın Portekizli yıldızı Nelson Semedo'yu 30 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:46
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nelson Semedo'nun bonservisi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli milli oyuncu ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Kulübe verdiği katkılar nedeniyle 26 yaşındaki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlayan Barcelona ise oyuncunun bonservisi için 30 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini ve sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde 10 milyon avro daha ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Matija Sarkic, Fabio Silva, Marcal, Vitinha ve Ki-Jana Hoever'ın ardından Semedo, Wolverhampton'ın yaz dönemindeki 6. transferi oldu. Portekiz Milli Takımı'nda 14 maça çıkan sağ bek oyuncusu, Barcelona formasıyla 124 karşılaşmada 2 gole imza attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.