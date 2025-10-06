İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Nelson Semedo: Büyük bir fırsat teptik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Nelson Semedo ise maç sonunda açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2025 Pazartesi 01:30
Nelson Semedo: Büyük bir fırsat teptik
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırırken, maçın ardından Nelson Semedo karşılaşmayı değerlendirdi.

"İYİ DEĞİLDİK"

Semedo, takımın iyi bir performans sergileyemediğini açıkça dile getirerek şunları söyledi:

"Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yarattı, bizden daha iyiydiler. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız."

"ARAMIZDA KONUŞACAĞIZ"

Portekizli futbolcu, takım içinde durumun değerlendirileceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Devam etmeliyiz, çok maç var ama bu oyundan daha iyisini ortaya koymalıyız. İstediğimiz sonucu alamadık. Umarım bu durum daha fazla olmaz. Aramızda konuşacağız, yapılması gerekeni konuşacağız. Bugün bir galip olsaydı, Samsunspor olurdu."

