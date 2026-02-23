İSTANBUL 10°C / 6°C
Nelson Semedo: Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız

Nelson Semedo, son dakikada yedikleri golle puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Portekizli oyuncu, şampiyonluk için detaylara daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 23:03
Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, "Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Nelson Semedo, "Şampiyonluk için her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

