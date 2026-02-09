İSTANBUL 11°C / 5°C
Nelson Semedo: Şimdi Trabzonspor'u düşünmeye başlayabiliriz

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından konuşan Nelson Semedo, ilk yarıdaki oyundan memnun olduklarını söyledi.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 22:21 - Güncelleme:
Nelson Semedo: Şimdi Trabzonspor'u düşünmeye başlayabiliriz
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.

İşte Semedo'nun açıklamaları:

"Tek düşüncemiz bugünkü maçtı. Şimdi Trabzonspor'u düşünmeye başlayabiliriz. İlk yarıda bana göre iyi bir oyun oynadık ve 3 gol attık. Rakibimize de şans tanımadık. Onlar da iyi bir takım. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. Kolay görünebilir ama öyle değil çünkü biz iyiydik. Herkes iyi iş çıkardı ve şimdi Trabzonspor maçını düşüneceğiz."

