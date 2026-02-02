İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4783
  • EURO
    51,2915
  • ALTIN
    6554.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nelson Semedo: Sonuçtan dolayı çok mutluyum
Spor

Nelson Semedo: Sonuçtan dolayı çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Nelson Semedo, zorlu bir rakibe karşı mental ve fiziksel olarak hazır olduklarını söyledi. Portekizli futbolcu, hem Kocaelispor taraftarını hem de sarı-lacivertli tribünleri överek galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Nelson Semedo: Sonuçtan dolayı çok mutluyum
ABONE OL

Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor'dan övgüyle bahseden Semedo, "Harika bir galibiyet elde ettiğimizi söylemek istiyorum. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadık. Taraftarları da bana göre iyi bir destek verdi, bizim taraftarımız da müthiş destek gösterdi bugün. Her zaman bizimleler. Onlara teşekkür ederim. Zor olacağını biliyorduk ama mental ve fiziksel olarak hazırdık. Herkes katkı sağladı. Sonuçtan dolayı çok mutluyum, mutluyuz. Daha iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.